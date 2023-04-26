Профессора из Гарварда приговорили к домашнему аресту за связи с Китаем

В 2021 году он был признан виновным в даче ложных показаний властям, подаче ложных налоговых деклараций и утаивании наличия счета в китайском банке.

Критики говорят, что кампания США по противодействию экономическому шпионажу со стороны Китая наносит ущерб академическому сообществу.

Адвокаты Либера попросили, чтобы его оставили на свободе, потому что у него рак.

Окружной судья США Риа Зобель в Бостоне также приговорил его к одному дню тюрьмы, который он уже отбыл после своего ареста.

Он также должен заплатить штраф в размере 50 000 долларов, сообщили Bloomberg и Semafor.

Его адвокаты заявили, что он раскаялся и был достаточно наказан, потому что, по их утверждению, «его репутация была разрушена».

Прокуратура просила изначально три месяца тюремного заключения, год испытательного срока и штраф в размере 150 000 долларов, а также реституцию в размере 33 600 долларов налоговой службе, которую Либер уже заплатил.