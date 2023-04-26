Больше ведра с куста: как подготовить картофель к посадке, чтобы получить такой результат

Достать картофель из погреба нужно за две-три недели до посадки. За это время они успеют прорасти и, соответственно, быстрее взойдут.

Перед посадкой надо перебрать клубни, отбросив больные или поврежденные. К слову, поврежденные проволочником, но без признаков болезни картофелины тоже можно сажать.

Крупные картошины можно разрезать на две-три части. Резать поперек или вдоль - значения не имеет. Главное, чтобы на каждой части было не менее 2-3 глазков.

Разрезать можно как загодя, так и в день посадки. В идеале срезы можно припудрить древесной золой - это защитит картофель от грибковых заболеваний.

Клубни также желательно обеззаразить - с помощью той же золы. Для этого стакан золы растворить в ведре воды, дать постоять 2 часа, процедить и обрызгать картофель.

Оптимально сажать клубни, когда грунт прогреется до плюс 8-10 градусов. Ростки в теплой почве появятся на 9-10 день после посадки.