Дачный эксперт рассказал о плюсах и минусах использования семян в гранулах

Семена многих культур сегодня продаются в дражированном виде. Выбор довольно большой.

Пользоваться такими гранулами удобно, особенным спросом пользуются петуния, лобелия, морковь, петрушка, огурцы.

Плюсы

Такие семена помещают в гранулированную форму, чтобы подготовить к высадке, подготовленный семенной материал, как обещают производители, дает почти стопроцентную всхожесть.

Но для этого нужно соблюдать все рекомендации по выращиванию.

Мелкие семена, которые очень трудно сеять, при помщении в драже, становятся крупнее и заметнее, обращаться с ними гораздо удобнее.

Оболочка "капсулы" включает питательные элементы, а также инсектициды и фунгициды, оберегающие от вредителей и болезней. В состав входят также стимуляторы роста.

Таким образом, гранулированные семена почти непобедимы для плохих погодных условий, болезней, паразитов, в общем для всех неблагоприятных факторов.

Семена в гранулах не надо обрабатывать перед посевом, они уже подготовлены, все нужные процедуры уже провел за дачника производитель.

Минусы

Такой посевной материал дорого стоит, иногда намного дороже обычных семян. Это немаловажный момент для многих огородников.

Длительность хранения таких семян гораздо меньше, чем у привычных. Они могут лежать максимум два года, а то и меньше. Берите всегда только свежие семена и сажайте их в год покупки.

Иногда дражированные семечки вообще не дают всходов, ни одного. Причина - проблемы с режимом полива. Когда влаги не хватает, семена не взойдут.

Если вы посадили семена на рассаду дома, то за влажностью грунта легче следить. А если семена высажены в открытый грунт, при этом погода стоит жаркая и сухая, то всходов не будет.

Нужны постоянные поливы, которые трудно организовать, если не всегда получается часто приезжать на дачу.

Кроме того дражированный семенной материал может не дать всходов, если его плохо хранили (отсырел, засох).

Другая возможная причина - очень сильно заглубили семена при посадке. Соблюдайте инструкции, и таких проблем не будет.