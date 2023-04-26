Американская актриса Мерил Стрип удостоена награды в области испанской культуры

В среду жюри объявило, что 73-летняя обладательница премии «Оскар» была отмечена за свою работу, «в которой она воплощает очень сложные женские образы».

Стрип снялась в более чем 60 фильмах и трижды получала «Оскар», последний раз в 2012 году за роль премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Премия принцессы Астурийской стоимостью 50 000 евро будет вручена в октябре в северном испанском городе Овьедо во время телевизионной церемонии приема у короля Испании Фелипе VI.