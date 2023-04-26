Харрисон Форд больше не будет играть Индиану Джонса после «Колеса судьбы»

80-летний актер собирается повторить свою роль археолога в предстоящем фильме и сообщил, что это определенно будет его последнее появление в качестве легендарного персонажа.

«Это последний фильм в серии, и это будет последний раз, когда я играю этого персонажа. Я ожидаю, что это будет последний раз, когда он появляется в фильме», - сообщил Харрисон журналу Total Film.

Disney планирует снять сериал об Индиане Джонсе, но Форд сообщил, что не будет участвовать в проекте.

Как пояснил актер, для него важнее возможность сыграть Инди в последний раз в фильме, в котором также снимаются Фиби Уоллер-Бридж и Мадс Миккельсен.

Джеймс Мэнголд режиссирует «Индиану Джонс и Колесо судьбы», и недавно он рассказал, что беспокоится о том, чтобы стать первым человеком, кроме Спилберга, который поставит фильм во франшизе.