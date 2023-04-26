Дачники поделились секретным рецептом раствора для замачивания семян перца

Первый компонент раствора – Цитовит, содержащий питательные вещества. Он ускоряет прорастание семян и делает их устойчивыми к болезням.

Второй компонент – Циркон. Это экстракт пурпурной эхинацеи со сложными эфирами и фенольными соединениями.

Оба компонента можно использовать по отдельности, но вместе они дают лучший результат. Для приготовления раствора нужно 3 капли Цитовита и 1 каплю Циркона добавить в 150 мл отстоявшейся воды.

Семена перца выкладывают на вату, а затем пропитывают ее раствором. Жидкость не должна покрывать посадочный материал полностью.

Обычные семена нужно вымачивать 2-4 часа, просроченные – вдвое дольше. После этого можно приступать к посадке.