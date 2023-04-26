Угандийцы нетрадиционной ориентации бегут из-за продвижения закона «Убить геев»

В народе закон получил название «Убить геев». В 2009 году предложенный законопроект, который также получил название «законопроект об убийстве геев», содержал положение, позволяющее вешать геев.

Предыдущий закон страны о борьбе с гомосексуализмом, который допускал пожизненное заключение за некоторые гомосексуальные акты между взрослыми по обоюдному согласию, был в конечном итоге отменен в суде вскоре после его принятия в 2014 году.

Новый законопроект расширяет уголовную ответственность за гомосексуализм, включая запрет, например, на прикосновение к другому человеку с намерением совершить акт гомосексуализма.

Лица, признанные виновными в преступлении гомосексуализма, могут быть лишены свободы на срок до 10 лет, а лица, занимающиеся защитой прав ЛГБТК+, могут быть лишены свободы на срок до 20 лет.

Законопроект о борьбе с гомосексуализмом 2023 года также предлагает смертную казнь за «гомосексуальность при отягчающих обстоятельствах», имея в виду однополый секс с участием людей, инфицированных ВИЧ, несовершеннолетних и других «уязвимых групп».