Марк Цукерберг бросил метавселенную из-за своей новой навязчивой идеи

Теперь Цукерберга, как и многих других представителей технологической индустрии, интересует искусственный интеллект.

Внутренняя структура Meta переживает моральный кризис, компанию накрыли массовые увольнения.

Однако акции компании медленно, но неуклонно росли к радости инвесторов, после падения ниже 100 долларов в ноябре 2022 года.

Пока неясно, насколько сильным и длительным окажется увлечение Марка Цукерберга искусственным интеллектом.