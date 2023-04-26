Марк Цукерберг бросил метавселенную из-за своей новой навязчивой идеи

Теперь Цукерберга, как и многих других представителей технологической индустрии, интересует искусственный интеллект.
Внутренняя структура Meta переживает моральный кризис, компанию накрыли массовые увольнения.
Однако акции компании медленно, но неуклонно росли к радости инвесторов, после падения ниже 100 долларов в ноябре 2022 года.
Пока неясно, насколько сильным и длительным окажется увлечение Марка Цукерберга искусственным интеллектом.
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