Некоторым жителям Индии приходится доказывать, что они индийцы

Для доказательства нужно предоставить документы, которые имеются далеко не у всех местных жителей.

Вопросы о том, кто является индийцем, давно волнуют Ассам, который, по мнению многих, наводнен иммигрантами из соседнего Бангладеш.

Ожидается, что в то время, когда Индия вот-вот обгонит Китай в качестве самой густонаселенной страны , эти опасения будут усиливаться, поскольку правительство премьер-министра Нарендры Моди стремится использовать нелегальную иммиграцию и опасения демографического сдвига для получения электоральной выгоды в стране, где националистические настроения глубоки.

Правящая партия Бхаратия Джаната пообещала развернуть аналогичную программу проверки гражданства по всей стране, хотя процесс в Ассаме был приостановлен после того, как федеральный аудит обнаружил, что он несовершенен и полон ошибок.

Тем не менее, сотни подозреваемых иммигрантов с избирательным правом в Ассаме были арестованы и отправлены в центры содержания под стражей, которые правительство называет «транзитными лагерями».

Опасаясь ареста, тысячи людей бежали в другие штаты Индии. Некоторые совершили самоубийства.

Миллионы людей, статус гражданства которых неясен, родились в Индии от родителей, иммигрировавших много десятилетий назад. У многих из них есть карточки для голосования и другие удостоверения личности, но в государственном реестре гражданства учитываются только те, кто может документально подтвердить, что они или их предки были гражданами Индии до 1971 года.