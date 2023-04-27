Покойный певец Гарри Белафонте оставил невероятное состояние и наследие

Легендарный исполнитель скончался в возрасте 96 лет от застойной сердечной недостаточности 25 апреля 2023 года.

По данным Celebrity Net Worth, на момент его смерти собственный капитал Белафонте оценивался в 30 миллионов долларов.

Белафонте дебютировал на Бродвее в «Альманахе» Джона Мюррея Андерсона , получив премию «Тони» в 1954 году за лучшую мужскую роль в мюзикле. В том же году многогранный исполнитель также появился в «Кармен Джонс». На протяжении 50-х музыкант продолжал сниматься в кино, но также сосредоточился на развитии своей музыкальной карьеры.

Его большой прорыв в музыкальной индустрии произошел с выпуском его альбома Calypso в 1956 году, в который вошли такие хиты, как «Day-O (Banana Boat Song)», «Jamaica Farewell», «Man Smart (Woman Smarter)» и другие.

Альбом возглавил чарты и побудил Белафонте исследовать другие музыкальные жанры, включая поп и фолк. За ним последовали другие незабываемые песни, прежде чем он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 2022 году.

Помимо того, что Белафонте сделал себе имя в Голливуде, он был активистом Движения за гражданские права и пожизненным гуманитарным деятелем.

Белафонте также был отцом четверых детей и любящим дедушкой.