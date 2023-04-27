Великобритания потеряет более 3 миллиардов фунтов стерлингов из-за налогового рейда на туристов

Цифры показывают, что расходы посетителей из США и стран Персидского залива выросли во Франции и Италии, в то время как в Великобритании они едва достигли допандемического уровня после того, как правительство ввело НДС на их покупки товаров.

Кроме того, официальные данные показали, что у правительства есть 13 миллиардов фунтов стерлингов для снижения налогов после того, как заимствования государственного сектора оказались ниже, чем ожидалось.

Эти данные появились на фоне растущей политической реакции на правила НДС, которые были введены г-ном Сунаком в 2020 году и предусматривают налог с продаж в размере 20 процентов для туристов, посещающих Великобританию из-за пределов Европейского Союза.

Прити Патель, бывший министр кабинета министров, сказала: «Великобритания должна быть открыта для бизнеса, и возвращение беспошлинной торговли привлечет туристов, которые будут тратить здесь деньги».

Льгота по НДС по-прежнему действует в странах ЕС, которые в результате получили туристов, которые в противном случае могли бы приехать в Великобританию.

В 2022 году расходы в Великобритании посетителей из стран Персидского залива — Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ — все еще были на 35% ниже уровня до пандемии, но удвоились во Франции и выросли на 66% в Италии.