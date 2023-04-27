Частная коллекция Фредди Меркьюри будет продана с аукцион

Кирпичная вилла "Garden Lodge" в престижном районе Кенсингтон была любовно оставлена ​​в первозданном виде после его смерти в 1991 году и только сейчас раскрывает свои секреты, сообщила в среду немецкая штаб-квартира аукционного дома Sotheby's в Кельне.

Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет от осложнений пневмонии.

Всего в сентябре на шести аукционах будет продано 1500 предметов.

Среди них корона Меркьюри и накидка из искусственного меха, красного бархата и страз, которую он носил во время своего тура «Боже, храни королеву».

Еще одна изюминка — рукописная рукопись культового гимна «We Are The Champions» — эстимейт здесь составляет от 200 000 до 300 000 фунтов стерлингов (от 226 000 до 339 000 евро).

Одной из самых ценных работ в его коллекции произведений искусства является картина Джеймса Жака Тиссо «Тип красоты» (1880), оцененная в 400–600 000 фунтов стерлингов (452 000–678 000 евро).

Коллекция будет выставлена ​​в лондонской галерее Sotheby's с 4 августа по 5 сентября этого года.

По оценке аукционного дома, это «самая длинная и зрелищная выставка в истории компании».

Затем в Лондоне состоятся три аукциона — 6, 7 и 8 сентября. В то же время будет три онлайн-аукциона.