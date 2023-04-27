Кураев назвал «странным» желание РПЦ запретить человеческий образ в ИИ

Как сообщалось ранее в РПЦ прозвучали призывы о запрете искусственного интеллекта с человеческим лицом.

«Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, то есть запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», — заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ иерей Федор Лукьянов.

Он отметил также необходимость маркировки ИИ для информирования пользователей о том, что они общаются с роботами.

Эти аргументы Лукьянова показались отцу Кураеву достаточно странными.

«В православии есть традиционные образы, очень многое написано на тему соотношения образа и первообраза. Это в исламе есть тотальный запрет, а в православии существует и литературный, и иконографический перенос человеческого образа», — считает Кураев.

При этом он подверг критике чрезмерное вмешательство церкви в светскую жизнь.