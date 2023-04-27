Зеленский не увидит завершения СВО в статусе президента Украины, заявил Скотт Риттер.

По его мнению, нынешнее киевское правительство просто исчезнет к завершению украинского конфликта.

«Украинское правительство не будет существовать к моменту, когда спецоперация закончится», — отметил Риттер.

Риттер выразил уверенность, что Москва компенсирует украинскому народу те потери, к которым привело его нынешнее правительство.

При этом все договоренности, ранее заключенные украинскими властями, будут аннулированы, подчеркнул эксперт.