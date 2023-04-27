Законодательный орган Монтаны запретил депутату-трансгендеру находится на сессиях

Депутат Зуи Зефир может продолжать голосовать, но больше не сможет лично присутствовать на заседаниях палаты до окончания заседания 5 мая, решили депутаты в среду.

Это последняя эскалация борьбы американских консерваторов против прав квир-людей в США.

Зефир сказала во время дебатов о законе, запрещающем гормональную терапию по смене пола и операции на несовершеннолетних трансгендерах, что у сторонников такого запрета «руки в крови».

Она имела в виду исследования, которые показали, что такие методы лечения снижают риск самоубийства среди трансгендерных подростков.

Своим заявлением она нарушила нравы парламентской палаты, поэтому обвинение привело к ее исключению.