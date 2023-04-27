Пригожин считает украинское контрнаступление «неизбежным»

«Сегодня в Бахмут уже идут хорошо обученные части противника. Контрнаступление украинцев неизбежно», — заявил Пригожин в видеообращении.

При этом Пригожин пообещал, что силы «Вагнера» будут наступать любой ценой, чтобы «раздавить» украинскую армию.

Ранее пресс-секретарь группы армий «Восток» ВСУ Сергей Череватый сообщил, что за последние сутки российские войска 324 раза атаковали украинские позиции с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«Русские разрушают здания в Бахмуте, чтобы наши солдаты не использовали их в качестве обороны», — отметил Череватый.

Украинские военные пока не комментируют возобновление контрнаступления.