В России готовят закон о лишении свободы за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Законодатели предлагают наказывать административно за участие в деятельности ИНПО незарегистрированной на территории РФ.

Ответственность предполагает наложение на виновные штрафы до пяти тысяч руб. для граждан; до 50 тыс. руб. для должностных лиц; до 100 тыс. руб. для юрлиц; для иностранцев и лиц без гражданства штраф составит до 50 тыс. руб., с возможностью административного выдворения за пределы РФ.

Для организаторов такой деятельности и тех, кто ранее подвергался административному наказанию за нее предусмотрена и уголовная ответственность в виде лишения свободы до трех лет.