Турция показала испытания нового, сверхсовременного, ударного вертолета T929

Видеозапись показывает, как вертолёт запускает двигатели и несущие винты на специальном испытательном полигоне в Анкаре, хотя неясно, когда именно проводились эти испытания.

Ранее был показан лишь макет Т929 и прототип на ранней стадии производства.

О запуске двигателя объявил профессор доктор Темель Котил, генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries, производителя T929.

Профессор доктор Котил также сообщил, что первые три экземпляра нового вертолета «будут переданы командованию Сухопутных войск в 2025 году».

T929 разрабатывается в рамках программы ATAK-2 как продолжение предыдущей программы TAI ATAK, результатом которой стал ударный вертолет T129.

В настоящее время T129 служат в Командовании сухопутных войск Турции, а также в турецкой жандармерии и турецкой полиции.

В то время как дизайн T129 заимствован у Leonardo A129 Mangusta итальянского производства, который используется итальянской армией, T929 гораздо более амбициозен по размеру и масштабу и использует гораздо большую долю компонентов и подсистем турецкого производства.