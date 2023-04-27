Подводная лодка с баллистическими ракетами «Огайо» посетит Корею впервые за 40 лет

Атомная подводная лодка ВМС США типа «Огайо» с баллистическими ракетами направилась на базу в Южной Корее.

Ее заход станет первым присутствием ВМС США у берегов Корейского полуострова с конца «холодной войны».

«Это часть более широких планов, направленных на более наглядную демонстрацию способности и готовности Америки использовать свой ядерный потенциал для защиты Южной Кореи в случае необходимости перед лицом растущей обеспокоенности по поводу угроз со стороны Северной Кореи», - отмечают эксперты издания.

Каждая из 14 таких АПЛ может нести до 20 баллистических ракет Trident II для подводных лодок.

Trident II имеет так называемую конфигурацию разделяющихся головных частей с независимым наведением (MIRV), и каждая из них может нести до 14 отдельных боеголовок.

Trident II обычно снаряжаются боеголовками серии W76-1 или W88, максимальная мощность которых оценивается в 100 килотонн и 475 килотонн соответственно.