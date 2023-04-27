Институт Ifo ожидает очень медленного снижения инфляции в Германии

Согласно ежемесячному индексу ценовых ожиданий в экономике Германии, опубликованному в четверг, каждая пятая успешная компания по-прежнему намерена повысить цены в ближайшие три месяца.

Месячный индекс ценовых ожиданий упал до 21,5 пункта в апреле по сравнению с 27,1 пункта в марте.

«Волна роста цен должна была уже пройти свой пик», — заявил в четверг Тимо Воллмерсхойзер, глава отдела экономических исследований Ifo.

Плохая новость для потребителей в том, что доля компаний с планами повышения цен в розничной торговле намного выше среднего показателя, в этой отрасли индекс снизился лишь с 48,7 до 43,2 пункта.

Даже с «поставщиками услуг, связанных с потребителем», к которым относятся рестораны и парикмахерские, число компаний, превышающее средний уровень, намерены поднять цены.

«Поэтому в ближайшие месяцы инфляция должна снижаться очень медленно», — сказал Воллмерсхойзер.

Прежде всего, останется высокой базовая ставка - потребительские цены без учета энергии.