России нужно обратиться к историческому опыту, чтобы отразить украинское контрнаступление

Для этого эксперты предлагают рассмотреть самые успешные действия Советской армии по отражению массированного наступления и дальнейшему переходу к наступлению собственных сил.

«Самыми важными из подобных примеров, по сей день пристально излучающимися в военно-учебных заведениях нашей страны, являются Курская стратегическая оборонительная операция и Балатонская оборонительная операция», - считают эксперты.

Тем не менее, ряд военных специалистов предполагает, что ситуацию должна качественно изменить новая волна мобилизации.

При увеличении численности личного состава подразделений в зоне СВО противнику будет невозможно реализовать ни один из задуманных планов.

В любом случае, у ВС России есть опыт 2022 года, когда были провалены позиции в Харьковской области, которым необходимо воспользоваться и сделать работу над ошибками.