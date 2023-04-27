Дачный эксперт рассказал о своем опыте борьбы с "черной ножкой" рассады

Так называемая "черная ножка" - явление вовсе не редкое. Это грибковая инфекция, которая может полностью погубить рассаду.
Заболевание заразное и требует немедленного вмешательства садовода, дабы не потерять все саженцы и не лишить себя будущего урожая.
Конечно, как и при любых болезнях, ситуацию легче предотвратить, чем бороться с ее последствиями.
Черная ножка легко узнаваема, ошибиться нельзя: стебель рассады начинает чернеть у корней и дальше ведет к их гибели.
Заболевание распространено у сеянцев перцев, капусты, томатов, баклажанов, редиса, петунии, салата. Самый опасный период - момент до прорастания первых 2-3 полноценных листиков.
Почему растение начинает болеть:
инфекция передалась через зараженную землю;
посевы были сделаны слишком густо;
растениям не хватало кислорода;
рассада пострадала от резких скачков температуры;
саженцы находятся в условиях излишней влажности и тепла, такое возможно, если вы забываете проветривать рассаду под укрытием.
Как помочь? Сначала удалить все больные ростки, а те, что остались полить фитоспорином. Раствор готовим так: на 10 л воды берем 100 мл средства. Кроме корневого полива, делаем листовые опрыскивания.
Какой должна быть профилактика? Следим за качеством посадочного материала и грунта, проводим обеззараживание (используя кипяток, марганцевый раствор, фитоспорин). Соблюдаем сроки посева семян. Выращиваем рассаду в торфяных таблетках и торфяных горшках.
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