Как на дрожжах: что добавить в лунку при посадке томатов для гарантии урожайности

Что заложить в лунки перед посадкой томатов, чтобы росли крепкими и здоровыми, а потом порадовали обильным плодоношеним? Такое средство можно приготовить самостоятельно.

Для этого понадобится 2 г марганцовки, 10 г свежих пекарских дрожжей и 10 л воды. Для приготовления нужно налить воду в ведро, добавить дрожжи, размешать. Оставить на сутки под крышкой.

Затем в дрожжевой раствор ввести марганцовку, которую надо предварительно развести в 50 мл теплой воды. После этого все процедить через два слоя марли.

Полученное средство необходимо сразу же использовать, потому что оно не подлежит хранению. В каждую лунку влить по 1 ст.л приготовленной питательной смеси.

Применение этого средства очень эффективно благодаря включению в состав дрожжей, которые способствуют активному формированию крепких стеблей, развитию мощных корней, увеличению образующихся завязей.

Параллельно грунт обогащается такими важными для растений соединениями, как азот и фосфор. Добавление марганцовки усиливает устойчивость томатов к болезням.