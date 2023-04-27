ЮНИСЕФ: 90% молодых девушек в бедных странах лишены интернета

ЮНИСЕФ и Международный союз электросвязи подсчитали, что только 37% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет во всем мире имеют доступ в Интернет дома.

«Но эта оценка скрывает поразительные гендерные различия, связанные с доступом к оборудованию, использованием Интернета и цифровыми навыками в домохозяйствах», — отмечается в отчете ЮНИСЕФ, опубликованном в среду.

Агентство ООН рассмотрело данные об использовании из опросов в 54 странах, в основном в странах с низким уровнем дохода и в нескольких странах со средним уровнем дохода.

В результате «в странах с низким уровнем дохода 90% девочек-подростков и молодых женщин в возрасте от 15 до 24 лет (около 65 миллионов человек) не пользуются интернетом по сравнению с 78% мальчиков-подростков и молодых мужчин того же возраста (почти 57 миллионов человек).