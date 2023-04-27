Блиновская задержана на границе РФ и Беларуси за неуплату налогов

Днём четверга, 27 апреля, официальный Telegram-канал пресс-службы российского Следственного комитета опубликовал новый пост, в рамках которого уведомил, что россиянка Елена Блиновская была задержана на границе России и Беларуси со стороны Смоленской области. Известно, что Блиновская пыталась покинуть Россию и имела при себе авиабилет до Казахстана.

Отмечается, что Елена Блиновская заранее арендовала легковой автомобиль и двигалась на нём в сторону Беларуси, добравшись до пограничного пункта пропуска. По данным ряда СМИ, вместе с Блиновской в машине находились ещё два человека, один из которых являлся её охранником.

Представители СК полагают, то в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская предоставляла гражданам стран СНГ услуги информационного характера, продавая так называемые "марафоны", которые представляли собой коучинг в сфере личностного роста. Из вырученных с продажи курсов денег блогер не уплатила налоги на сумму 918 миллионов российских рублей.

Журналисты нескольких российских информагентств со ссылкой на представителей Следственного комитета уведомляют, что Блиновская могла осуществить ряд финансовых манипуляций с целью "обеления" своих доходов, что позволило ей уклониться от процедуры уплаты налогов.

Характерно, что в настоящий момент правоохранители проводят обыски по месту жительства Елены Блиновской, а сама блогер задержана на участке трассы Минск-Москва.