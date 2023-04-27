Мобилизованный калужанин передал жене рюкзак с гранатами

Как выяснилось мобилизованные из Калужской области и Красноярского края решили послать такие сувениры своим родным.

На посту «Ровеньки»был досмотрен «Опель» в котором был найден рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели для других гранат, порох и реактивные осветительные патроны.

Такой сюрприз отправил доброволец из Красноярского края своей маме.

Спустя час на том же посту был остановлен «Вольво», где также находился рюкзак с гранатами и взрывателями.

За рулем авто находилась женщина муж которой был мобилизован на СВО из Калуги. Такой подарок он отправил с ней на родину.