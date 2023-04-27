Сексолог Кульгавчук сообщил, что проблемы в сексе у российских звезд вызваны недостатком доверия

Сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, что к нему постоянно приходят люди с проблемами в интимной сфере. Главной причиной сексуальных проблем специалист считает недостаток доверия к партнеру.

Медик уверяет, что у знаменитостей такая же картина. Он мечтают о том, чтобы их любили, а не их деньги и влияние.

По этой причине специалист призывает к осознанному выбору возлюбленной или возлюбленного, с которым(ой) не придется всю жизнь играть, а не оставаться самим собой.

Кульгавчук обратил внимание на то, что отношения нужно уметь беречь и развивать. При сложностях в этом процессе поможет психотерапия.