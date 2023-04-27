Никита Михалков обрадовался затянувшейся СВО

Во время посещения кинофестиваля в Москве он рассказал, что сначала был огорчен длительностью СВО.
Но сейчас режиссер даже рад, что так получилось, поскольку это позвонило другими глазами посмотреть на ситуацию в России.
Михалков сказал, что теперь многие артисты поняли, что в Голливуде их не ждут, и осознали трагичность своего положения.
Он также поблагодарил Запад за санкции, благодаря которым российское кино получило новый толчок для развития.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__