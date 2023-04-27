Никита Михалков обрадовался затянувшейся СВО

Во время посещения кинофестиваля в Москве он рассказал, что сначала был огорчен длительностью СВО.

Но сейчас режиссер даже рад, что так получилось, поскольку это позвонило другими глазами посмотреть на ситуацию в России.

Михалков сказал, что теперь многие артисты поняли, что в Голливуде их не ждут, и осознали трагичность своего положения.

Он также поблагодарил Запад за санкции, благодаря которым российское кино получило новый толчок для развития.