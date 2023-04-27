Здание в центре Баку напоминает подпись президента Азербайджана

Речь идет о Культурном центре имени Гейдара Алиева. Он считается одним из ярчайших символов современного Баку.

В его конструкции присуствуют лишь волнообразные линии и нет ни одной прямой. А по форме он напоминает застывшую морскую волну.

Еще его сравнивают с дюной, космическим кораблем и подписью третьего президента Азербайджана - Г.А. Алиева, в честь которого оно и было возведено.

Внутри футуристическое здание впечатляет не меньше, чем снаружи. Его интерьеры включают много стекол, света, плавных линий и необычных форм.

Фактически, это музей истории Азербайджана и его главы - Гейдара Алиева. В нем можно познакомиться с местными традициями, послушать звучание национальных инструментов и пройтись по "Мини-Азербайджану" - залу с миниатюрными копиями достопримечательностей Баку и всей страны.

Вокруг Центра раскинулась прекрасная территория с искусственным озером и декоративными бассейнами. Купаться здесь запрещено, но красивые фото на фоне шикарного пейзажа туристам обеспечены.