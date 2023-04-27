Собчак высказалась о задержании Блиновской

Ксения Собчак напомнила, что никогда не являлась поклонницей Елены Блиновской, но в ситуации с арестом хотела бы поддержать ее. Звездная блондинка выразила надежду, что все обойдется.

Напомним, что накануне основательницу "Марафона желаний" задержали при попытке пересечь границу РФ.

Следователи предполагают, что блогера кто-то предупредил и та не поехала в аэропорт, а постаралась скрыться обходными путями. Как известно, у нее ничего не вышло.

Задержана знаменитость была прямо в домашних штанах и тапочках. Видимо, она так стремилась покинуть страну, что даже не успела переодеться.

Ее обвиняют в неуплате налогов на сумму 918 000 000 российских рублей, а также отмывании средств.