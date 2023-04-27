Резников: у Киева истощаются запасы ракет к советским системам ПВО

Днём 27 апреля украинский министр обороны Алексей Резников побеседовал с журналистами издания "РБК", публично заявив, что у армии Украины стремительно заканчиваются запасы ракет к советским системам противовоздушной обороны, что не позволяет ВСУ эффективно перехватывать российские боеприпасы в воздухе, а также сбивать самолёты и вертолёты ВКС России.

По словам Резникова, в настоящий момент вооружённые силы Украины остро нуждаются в альтернативе снарядам к ПВО советской эпохи, которой могут выступить западные системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, однако Киев нуждается в интенсификации поставок подобной техники из стран коллективного Запада.

В то же время Алексей Резников утверждает, что уже сейчас Генштаб ВСУ и Министерства обороны западных стран пришли к соглашению о том, какие именно системы ПВО Киев получит в ближайшее время. Часть из них уже находится на вооружении у украинской армии, заявил Резников, отмечая, что Киев нуждается в значительно большем количестве подобных установок.

Характерно, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно утверждал, что российские войска вправе избирать своими законными целями грузы с западной военной техникой, которые доставляются ВСУ в зону проведения спецоперации. Лавров заверил, что все такие грузы будут уничтожаться.

Вместе с тем Владимир Путин ранее объяснил, почему западное оружие доходит да поля боя. По словам президента, украинские военные часто перебрасывают поставляемое Западом вооружение на линию фронта в ночное время суток.