Выбираем картофель на посадку из лучших и проверенных сортов

Опытные огородники советуют сделать выбор между несколькими ранними и более поздними сортами, чтобы побаловать себя молодым картофелем, а затем собрать хороший урожай осенью.

Из ранних сортов дачники рекомендуют «Аризону», которая даст хороший урожай крупных плодов к середине лета.

Что касается сортов для заготовки на зиму, то предпочтение дачники отдают сорту «Лапоть».

Как утверждают специалисты при правильной заделке почвы оба сорта дают 7-8 кг с куста.

Перед посадкой картофель необходимо подержать при комнатной температуре в затененном месте, чтобы он пустил маленькие ростки.

При посадке мелкий картофель кладут в лунку по два клубня, крупный по одному.