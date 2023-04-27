Солистка Большого театра Бондаревская внезапно умерла в свой 35-ый день рождения

Кроме концертов в Большом театре, Анна Бондаревская участвовала во всевозможных фестивалях.

В 2018 году ее признали лучшей молодой исполнительницей оперы на питерском конкурсе "Белые ночи в Санкт-Петербурге".

Бондаревская обладала не только талантом, но и была очень хороша собой. Она постоянно снималась на обложках глянцевых изданий и принимала участие в модных проектах.

Кончина оперной певицы шокировала любителей высокого искусства во всем мире. Ее коллеги и фаната пишут слова поддержки и скорби в соцсетях покойной.

Известно, что умерла она 22 апреля, когда должна была отмечать 35-летний юбилей. Причины кончины звезды оперы пока выясняются.