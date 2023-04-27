Британскаяя разведка: Русские, видимо, готовятся к боям за ЗАЭС

«Спутниковые снимки показывают, что оборонительные позиции с мешками с песком иногда создавались на крышах реакторов», говорится в ежедневной разведывательной сводке министерства обороны в Лондоне в четверг.

«Вероятно, Россия установила эти позиции из-за растущей обеспокоенности перспективой крупного украинского наступления», — говорится в заявлении.

Этот шаг увеличивает риск повреждения системы безопасности атомной электростанции, если там начнутся боевые действия.

Хотя катастрофическое повреждение реакторов маловероятно, то помещения с отработанным ядерным топливом могут пострадать в случае попадания снарядов, что приведет к локальной ядерной катастрофе.