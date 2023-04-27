Подкормка для роста рассады «Гумат» эффективна на этапе пересадки рассады

Как отмечает огородник Иван Веселов, «если я вижу, что у меня растение, по каким-то причинам, не растет стоит на месте не развивается, я тогда начинаю пользоваться таким удобрением».
По его совету предпочтение при покупке «Гумат» лучше отдать более объемным пакетам в 50 граммов (имеются в продаже и 10 гр).
В этом случае на ведро воды для приготовления подкормки достаточно будет одного 50 гр пакета.
Дополнительно Веселов советует вместе с «Гумат» примешать две ампулы «Эпина».
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