Сильная тяга к сладкому, острому и соленому говорит о дисбалансе в организме

С помощью тяги к разным продуктам наш организм пытается сигнализировать о наличии дисбаланса питательных веществ. Часто за счет потребляемых нами продуктов он пытается самостоятельно решить вопросы с их нехваткой.

Но все-таки нужно ему помочь. Поэтому каждый человек должен знать, что ему следует добавить в пищу, если его постоянно тянет на ту или иную еду.

Например, если все время хочется жирного, это говорит о нехватке кальция. В этом случае нужно налегать на кунжут, брокколи и сыры.

При сильной тяге к сладкому организму не хватает магния. Тут ему помогут гречка, орехи и виноград.

Если душа и желудок постоянно требуют жареной еды, то речь идет о нехватке углерода. Его можно довести до нормы, введя в рацион побольше свежих фруктов.

Потянуло на солененькое? Это бывает не только у беременных, просто организм очень нуждается в хлоридах, которые содержатся в орехах, молоке и рыбе.

А вот если аппетит совсем не поддается контролю и хочется съесть все и сразу - значит, дело в нехватке кремния, цинка и аминоксислот. В этой ситуации помогут шпинат, морепродукты, овощи и фрукты.