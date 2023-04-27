Киркоров отдал 1 000 000 евро за костюмы для юбилейной концертной программы

Стилист Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко в интервью на Ютуб-шоу "Алена, блин!" рассказал о стоимости концертных костюмов своего клиента, в которых он выходил на сцену в рамках юбилейного тура.

Эксперт моды сообщил, что всего предметов одежды 27, а общая их стоимость равняется 1 000 000 евро.

Ануфриенко обратил внимание, что только туника для композиции "Романы" обошлась певцу в 80 000 евро, так как она от-кутюр, а сшита была специально для Киркорова.

Интересно, что весь этот "шик" часто критикуют поклонники. В сентябре минувшего года исполнитель вышел на сцену в костюме из перьев, в результате чего был освистан.

А на выступлении в Астане он решил выйти в прозрачных колготах, которые ему припоминают до сей поры.