Существует высокий риск побега, утверждают прокуроры в письме, которое было направлено в суд перед слушанием, назначенным на этот четверг.

21-летнему Джеку Тейшейре грозит как минимум 25 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Кроме того, по утверждению надзорных органов он по-прежнему представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

«У него все еще может быть доступ к большому количеству секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств», — говорится в 18-страничном письме.

«Они (заинтересованные спецслужбы) могут предложить ему безопасное убежище и попытаться облегчить его побег из Соединенных Штатов», - считают в прокуратуре.

Информация, к которой имел доступ Тейшейра, выходила далеко за рамки того, что было известно ранее.