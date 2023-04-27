Подозреваемый в утечке данных в США все еще очень опасен

Существует высокий риск побега, утверждают прокуроры в письме, которое было направлено в суд перед слушанием, назначенным на этот четверг.
21-летнему Джеку Тейшейре грозит как минимум 25 лет тюрьмы, если его признают виновным.
Кроме того, по утверждению надзорных органов он по-прежнему представляет серьезную угрозу национальной безопасности.
«У него все еще может быть доступ к большому количеству секретной информации, которая может иметь огромную ценность для вражеских государств», — говорится в 18-страничном письме.
«Они (заинтересованные спецслужбы) могут предложить ему безопасное убежище и попытаться облегчить его побег из Соединенных Штатов», - считают в прокуратуре.
Информация, к которой имел доступ Тейшейра, выходила далеко за рамки того, что было известно ранее.