В четверг днём, 27 апреля, генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг дал пресс-конференцию, во время которой публично заявил, что государства-члены Североатлантического альянса окончили подготовку и вооружение более девяти бригад вооружённых сил Украины.

По словам Столтенберга, к текущему моменту страны НАТО поставили Украине около 98-ми процентов обещанной военной помощи, среди которой порядка 230-ти танков западного образца и 1550 западных бронированных автомобилей, а также множество боеприпасов для артиллерийских систем.

Характерно, что ранее американская газета Politico опубликовала статью со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона, в которой сообщалось, что контрнаступательная операция украинской армии должна стартовать 30 апреля. Данная публикация была раскритикована советником Зеленского Михаилом Подоляком, который призвал зарубежные СМИ не разглашать планы Генштаба ВСУ.

В статье Politico утверждалось, что Киев подготовил от девяти до двенадцати специализированных воинских бригад, которые станут основной ударной силой для грядущего контрнаступления. Также журналисты данной газеты уверены, что контрнаступательная операция ВСУ будет направлена на Запорожскую область и Луганск.

Согласно альтернативным источникам информации, украинское контрнаступление преследует своей целью отрезать группировку войск России в зоне СВО от сообщения с Крымом, что нарушит российскую военную логистику.