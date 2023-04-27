Директор Дапкунайте сообщила, что актриса полностью перестала работать в РФ, порвав со страной все связи

Директор актрисы Ингеборги Дапкунайте Раиса Фомина сообщила, что в настоящее время артистка проживает в Бельгии и никаких контактов с Россией в ее жизни нет.

Напомним, что прибалтийская знаменитость осудила действия властей РФ в ситуации с СВО и уехала за границу.

Ранее Иван Охлобыстин раскритиковал свою коллегу по экрану за подобное поведение, напомнив той, что карьеру она построила именно в России. Он обвинил Ингеборгу в высокомерии.

Аналогичные претензии у российких артистов еще к одному выходцу из Прибалтики - Ивару Калныньшу. Тот также сделал вид, что его с Россией ничего не связывает.