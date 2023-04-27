Кола против тли и муравьев: почему огородные вредители на дух не переносят напиток

Тля и муравьи – вредители, от которых не очень-то просто избавиться. Особенно, если в деле борьбы с ними хочется обойтись без химии.

При этом тля способна селиться как на листьях, так и на корнях, нанося растению максимум вреда и лишая урожая. Тля выделяет также сладкое вещество, которым любят лакомиться муравьи, потому зачастую вредители объединяют свои вредоносные усилия.

Что делать, если вредители атаковали огород? Здесь поможет популярный напиток Кока-Кола. Дело в том, что в составе такой газировки имеется ортофосфорная кислота, которая является регулятором кислотности. В больших количествах для тли она опасна.

Ортофосфорная кислота буквально прожигает покровы насекомого. А для человека и растения это средство совершенно безопасно. Что касается почвы, то кола даже подкармливает грунтовые микроорганизмы сахаром, преобразуя грунтовые фосфаты в доступный для растений фосфор.

Как приготовить рабочий раствор на основе колы? Очень просто: смешать 1 л напитка с 5 л воды (к слову, колу можно заменить пепси). Опрыскать растения по листьям либо под корень - по увлажненной ранее почве.

При необходимости обработку повторять раз в неделю-две.