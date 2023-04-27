Арахис и шпинат категорически запрещены при лечении прыщей

При появлении акне нужно полностью исключить из рациона шпинат и арахис. Это очень полезные продукты, но, к сожалению, они активно провоцируют кожные воспаления.

В шпинате содержится большая концентрация железа. Но при этом в нем много йода, который вызывает появление прыщей на лице.

А арахис в больших количествах содержит вещество, увеличивающее производство кожного сала. Вот почему его рекомендуют заменять миндалем и кешью.

Кроме того, появление прыщей активно провоцируют молочные продукты, а именно содержащиеся в них молочный сахар лактоза и молочный белок казеин. Также стоит исключить из рациона обычный сахар, убавить фруктозу и избыток глютена.

С этой целью диетологи рекомендуют значительно сократить потребление коровьего молока, булок, хлеба, мюслей, сладкой выпечки, леденцов, конфет, мармелада и шоколада.