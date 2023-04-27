Пригожин: «Вагнер» прекратил артобстрел Артемовска для визита журналистов из США

Днём четверга, 27 апреля, пресс-служба основателя частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгения Пригожина опубликовала новое заявление бизнесмена, где тот сообщил, что поручил своим подразделениям прекратить артиллерийские удары на территории Артемовске в Донецкой Народной республике.

По словам Пригожина, сегодня он находился в военном штабе ЧВК "Вагнер", где его застало сообщение о том, что в Артемовск направляется группа независимых журналистов, выдвинувшихся на территорию ДНР из Соединённых Штатов. Лидер Wagner Group заявил, что американские репортёры едут в Артемовск при сопровождении командира отряда ВСУ с позывным "Цербер".

Также Евгений Пригожин объяснил, почему он принял решение приостановить артобстрелы позиций противника на Артемовском отрезке фронта: глава российской ЧВК напомнил, что американские представители прессы также являются своего рода военными корреспондентами и имеют право на освещение событий в зоне боевых действий.

Характерно, что ранее Пригожин передал своё кафе в "Стрит-бар" в Санкт-Петербурге участникам движения "Кибер Z фронт", где те начали организовывать встречи. Позднее в данном заведении встречу с подписчиками проводил российский военкор Владлен Татарский, умерший там же в результате теракта, совершённого 2 апреля нынешнего года.

Сам Евгений Пригожин посетил место теракта в собственном кафе, сев прямо на то место, где находился Татарский в момент своей гибели, вызванной взрывом бомбы внутри подаренной военному корреспонденту статуэтки.