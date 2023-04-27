Эрдоган планирует вновь предложить Путину посредничество по Украине

13:18 2023-04-27

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган планирует вновь предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине.

Об этом «РИА Новости» сообщил неназванный источник в администрации президента Турецкой Республики.

Источник «РИА Новости» уточнил, что сделать Путину предложение о посредничестве по Украине Эрдоган планирует во время телефонного разговора, который, согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, состоится сегодня, 27 апреля в 15:00 по мск.

Кроме того, турецкий лидер в ходе разговора со своим российским коллегой намерен отметить важность переговоров для достижения мира.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к проведению переговоров с киевским режимом для разрешения конфликта на Украине.