Эрдоган планирует вновь предложить Путину посредничество по Украине

Об этом «РИА Новости» сообщил неназванный источник в администрации президента Турецкой Республики.

Источник «РИА Новости» уточнил, что сделать Путину предложение о посредничестве по Украине Эрдоган планирует во время телефонного разговора, который, согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, состоится сегодня, 27 апреля в 15:00 по мск.

Кроме того, турецкий лидер в ходе разговора со своим российским коллегой намерен отметить важность переговоров для достижения мира.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к проведению переговоров с киевским режимом для разрешения конфликта на Украине.