Митрошина, на которую было заведено уголовное дело в начале 2023 года, погасила долг по налогам в размере 120 000 000 рублей

В начале текущего года налоговая взялась за блогеров, состояние которых насчитывает миллионы рублей.

Уголовные дела были заведены против Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа, а также против Александры Митрошиной.

Последняя сумела рассчитаться по долгам. Блогер считала, что задолжала в казну более 200 000 000 российских рублей, но, оказалось, что выплаты составили 120 000 000 рублей.

Теперь Александра может абсолютно спокойно продолжать свою деятельность, не опасаясь преследований.

Накануне сообщалось, что задержана Елена Блиновская - основательница "Марафона желаний". Ей вменяют долг по налогам в размере 918 000 000 рублей.