В Беларуси с 1 мая бюджет прожиточного минимума составит 352,13 BYN

Согласно размещённой на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь информации, размер БПМ для трудоспособного населения составит 352,13 BYN, в то время как для пенсионеров — 265,96 BYN.

БМП для детей в возрасте до трёх лет — 224,26 BYN, от трёх до шести лет — 308,56 BYN, от шести до 18 лет — 378,15 BYN.

Кроме того, в связи с изменением БПМ с 1 мая автоматически повышаются различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, которые исчисляются от размера БПМ.

Напомним, в прошлый раз бюджет прожиточного минимума повышали 1 февраля текущего 2023 года, когда в среднем на душу населения БПМ был установлен в размере 341,48 BYN.