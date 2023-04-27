Отдых в Турции на майские праздники будет дешевле, чем в Анапе

Согласно статистическим данным федеральной сети турагентств «1001 тур», провести 10 ночей в Турции по путёвке «все включено» в период 27 апреля по 5 мая можно дешевле, чем отправиться в Анапу с завтраками.

Кроме того, в настоящее время на рынке туристических услуг наблюдается снижение путёвок в Египет.

Аналитическая служба АТОР отмечает, что самый дешёвый тур в Турцию на двоих в отеле Club Munamar Beach Resort 4* вечером 26 апреля можно было купить за 64 762 российских рублей.

В свою очередь, все желающие могли приобрести путёвки в Анапу за 73 343 российских рублей и провести 10 ночей в расположенном в Джемете трехзвёздочном отеле «Круиз».