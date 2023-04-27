Пригожин сообщил, что украинцы везут в Артемовск американских журналистов

Евгений Пригожин сообщил журналистам, что его подразделения прекратят обстреливать позиции ВСУ из артиллерии после получения информации о визите на передовую американских репортеров.

«Приходит информация, что «Цербер», командир 57-й бригады ВСУ, везет американских журналистов в Бахмут. Принято решение приостановить огонь артиллерии для того, чтобы американские журналисты смогли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое», — заявил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.

Пригожин при этом уточнил, что, если ВСУ попытаются под шумок подтянуть резервы, то временное прекращение будет аннулировано.