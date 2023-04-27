В Германии обнаружили новый вид ос и назвали в честь главы региона

В четверг политику Зеленых символически подарили модель «Aphanogmus kretschmanni» в Музее естественной истории в Штутгарте.

Исследователь и первооткрыватель ос Марина Мозер решила дать одноименное название из-за приверженности премьер-министра сохранению биоразнообразия.

Сам Кречманн признался, что несколько ошеломлен, но считает крошечный вид ос «самым прекрасным признанием» своей политической работы по защите видов.

Защита окружающей среды и природы была его личной мотивацией заняться политикой в 1979 году.