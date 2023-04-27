В Германии 1,5 млн турок примут участие в переизбрании Эрдогана

У них есть время до 9 мая, чтобы проголосовать на одном из 26 избирательных участков в Федеративной Республике.

Парламентские и президентские выборы в Турции не состоятся 14 мая.

Если ни один из кандидатов в президенты не наберет более 50 процентов, второй тур состоится 28 мая.

На последних выборах пять лет назад возник спор о предвыборных выступлениях турецких политиков в Германии.

На этот раз подобного конфликта не ожидается. Такие выступления иностранных политиков больше не разрешены за три месяца до голосования в их странах.